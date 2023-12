Schopfheim: An Weihnachten bei der Arbeit

Die Polizistin

In einer Dienstgruppe könnten die Polizisten absprechen, ob es für die Beamten freie Tage an Weihnachten gibt. Isele betont aber, dass ihre Gruppe in diesem Jahr über die Feiertage komplett im Dienst ist. Bei den Einsätzen an Weihnachten erwartet sie indes keinen Unterschied: „Wie an jedem Tag wissen wir vorher nicht, was auf uns zukommt.“

Iseles Arbeitsschicht an Heiligabend endet kurz vor 20 Uhr, die Feierlichkeiten mit ihrer Familie werden daher in den späten Abend verschoben. „Das hat aber Grenzen, weil ich am ersten Weihnachtsfeiertag wieder früh in der Wache sein muss“, erläutert Isele.