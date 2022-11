Schopfheim Arbeitskreis Integration hat viel vor

Von Gudrun Gehr

Schopfheim. Zunächst erhielt Susanne Henning, die seit Oktober in einer Teilzeitanstellung in Schopfheim als Integrationsbeauftragte tätig ist, das Wort: „Ich hatte Gelegenheit, mich hier mit den Strukturen vertraut zu machen“. Henning wird Mitte Dezember zur Sozialbetreuung in die Gemeinschaftsunterkunft Brombach wechseln. Ihr Aufgabe in Schopfheim übernimmt künftig Souhela Wolter. Aktuell ist sie bei der Gemeinde Steinen als Flüchtlingskoordinatorin und Quartiersmanagerin tätig. Die nächsten Wochen werden die beiden Beauftragten in Schopfheim zur Einlernphase von Wolter gemeinsam arbeiten. Wolter ist im Auftrag der Caritas seit 18 Monaten Integrationsbeauftragte in Steinen.