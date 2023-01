Schopfheim Aufwärtstrend mit Vorbehalt

Wenngleich ein guter Teil der Steigerungen in Sachen Ausleihen dem Wegfall der Coronamaßnahmen zu verdanken ist, heftet sich Benkler einen Teil des Erfolgs auch ans eigene Revers: Der deutliche Anstieg bei den Kindern etwa könne als klares Indiz gewertet werden, dass die Anschaffungspolitik der letzten Jahre richtig gewesen sei.

Um auf einem aktuellen Stand zu bleiben, ist in den – virtuellen wie analogen – Regalen ein ständiges Kommen und Gehen. Im Zuge dessen wurden 2022 etwa 4600 Titel aussortiert, neu angeschafft wurden etwa 4200 Titel. In der Summe zählt die Bibliothek aktuell etwa 41 700 Medieneinheiten. Die Neuanschaffungen teilen sich auf unterschiedliche Kategorien auf – darunter etwa 950 Zeitschriften und 1300 Titel in der Online-Bibliothek. Insgesamt sei die geforderte Erneuerungsquote von zehn Prozent somit erfüllt, erklärt Benkler.

Neuer Online-Katalog

Seit 2022 könnten Nutzer auf bibliothekseigenes W-Lan zugreifen – ein deutliches Plus in Sachen Aufenthaltsqualität, wie Benkler vermerkt. Ende des Jahres wurde der arg in die Jahre gekommene Auftritt des Online-Katalogs neu und nutzerfreundlicher aufgestellt. Dieser sei barrierefrei, lade zum Stöbern ein und habe integrierte Trefferanzeigen für den Brockhaus online, umreißt die Bibliotheksleiterin die Vorteile. Nutzer können hier rund um die Uhr nach Medien suchen, das eigene Konto einsehen und Medien verlängern und vorbestellen. Außerdem sei es nun möglich, Gebühren direkt online zu bezahlen. Der neue Katalog wurde mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert, so Benkler.

Im Juli wurde eine moderne Theke angeschafft – Vorbote der seit langem geplanten – vom Gemeinderat in den Haushaltsdebatten allerdings wieder in Frage gestellten – baulichen Modernisierung der Stadtbibliothek.

Lesungen und Lesesommer

Nach dem Wegfall der Coronamaßnahmen konnte die Bibliothek 2022 wieder drei Lesungen durchführen und Klassenführungen anbieten. Im Sommer wurde zum zweiten Mal der Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“ durchgeführt: 41 Kinder und Jugendliche waren mit dabei, als es darum ging, Ferienlektüre auszuleihen, sich mit den Bibliotheksmitarbeiterinnen darüber auszutauschen – und dabei die Chance auf Preise und Urkunden zu haben.

Ausblick

Als „konzeptionelle Neuerung“ preist die Verantwortliche die neuen monatlichen Vorlesenachmittage mit dem Kamishibai an: Die Veranstaltungen stoße bei der Zielgruppe der Vier- bis Achtjährigen auf rege Nachfrage. Solche Angebote seien umso wichtiger, als während und bereits vor der Pandemie viele Kunden auf Streamingdienste umgestellt hätten. In Zukunft werde es noch wichtiger, den Kunden die Bibliothek etwa mit interessanten Veranstaltungsangeboten als attraktiven Aufenthaltsort zu kultivieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 16 Uhr.

Onlinekatalog https://bibliothek.komm.one/schopfheim/