5000 Euros Sachschaden lautet die Bilanz eines Unfalls am Montag, gegen 13.15 Uhr in der Wiechser Straße. Ein 19 Jahre alter Citroen-Fahrer war laut Polizeibericht auf der Verbindungsstraße von Wiechs nach Maulburg unterwegs und verlor, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rutschte er nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stehen. Durch die Kollision brach die Aufhängung des rechten Vorderrades, heißt es in der Mitteilung. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke und dem Flurstück kann noch nicht beziffert werden.