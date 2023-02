Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr eine 16 Jahre alte Jugendliche: Sie wurde bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in der Wehrer Straße nur leicht verletzt. Ein in den Kreisverkehr fahrender BMW-Fahrer hatte die Jugendliche laut Polizei vermutlich übersehen, die mit ihrem Fahrrad bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 16-Jährige stürzte. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst konnte sie mit ihrem Vater nach Hause gehen. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro, am BMW von etwa 2000 Euro. Der 50 Jahre alte BMW-Fahrer blieb unverletzt.