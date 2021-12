Schopfheim Autor des „Zeichenromans“ zu Gast

Johannes Beyerle wurde in 1971 in Kenzingen geboren und wuchs dort, in Malsburg und in Kandern auf. Er studierte an der PH in Freiburg und übernahm dort 1997 ein Tutoriat im Bereich Grafik. Von 1997 bis 1998 absolvierte er ein Studium an der Freien Kunstakademie Basel und bildete sich weiter.

Ausstellungen in Weil am Rhein, Staufen, Kandern, Lörrach, aber auch Nürnberg, Ulm, Hamburg, Bremen und Berlin machten ihn bekannt. Er erhielt Stipendien und Auszeichnungen, unter anderem den Markgräfler Kunstpreis und ein Arbeitsstipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg für das Verfassen des Zeichenromans „Und in der Ferne Schnee“, der 2021 erschien und aus dem er lesen wird.