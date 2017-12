Schopfheim Babysitterkurs für Schülerinnen

Der Ortsverband Schopfheim des Deutschen Kinderschutzbundes bietet einen Babysitterkurs für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die Freude am Umgang mit kleinen Kindern haben, an. An vier Abenden lernen die Teilnehmer etwas über den Umgang mit Kindern in diversen Entwicklungsstufen, Kinderkrankheiten, Unfallgefahren, Erste Hilfe, Kinderspiele, Rechte und Pflichten.

Der Kurs wird von Kirsten Trefzger geleitet. Die Kurskosten betragen 25 Euro. Kurstermine sind jeweils montags, 15., 22., 29. Januar und 5. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes.

Weitere Informationen: Anmeldung: Deutscher Kinderschutzbund Schopfheim, Wehrer Straße 5 in Schopfheim, Tel. 07622/ 639 29, E-Mail info@kinderschutzbund-schopfheim.de