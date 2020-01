Schopfheim „Bauherr hat große Probleme“

„Der Bauherr hat große Probleme, die vielen Handwerker-Einsätze zu koordinieren“, machte Bernd Benz aus seinem Herzen keine Mördergrube. Erst habe der Investor die Wohnungen fertig stellen wollen, dann die Tiefgarage. Allerdings seien unter Tage noch längst nicht alle notwendigen Arbeiten erledigt. Derzeit sind nach Angaben des Bauverwaltungsleiters noch die Maler mit „Restarbeiten und Mängelbeseitigung“ am Werk. Weiterhin fehlten Dämmplatten, und drei verschiedene Elektrofirmen seien damit beschäftigt, Server und Internet, die elektronischen Schranken und die Kasse zum Laufen zu bringen.

Lücken gibt es nach den Worten von Bernd Benz ebenfalls noch bei der technischen Ausstattung des Parkhauses. So sei die Videoüberwachung noch nicht installiert, auch die LED-Anzeigen fehlten noch. Das gleich gelte für die vier Ladestationen für Elektroautos.

„Ohne funktionierende Schranken und Kassen werde ich die Tiefgarage am Donnerstag nicht abnehmen“, zeigte sich Bernd Benz kompromisslos. Eine „unfertige Tiefgarage“ in Betrieb zu nehmen, stelle für die Stadt ein „Haftungsrisiko dar“, betonte er und fügte hinzu, er sei auf den Abnahmetermin am kommenden Donnerstag jedenfalls „gespannt“.

Die Stadt hat, wie berichtet, im Parkhaus unter dem Uehlin-Areal auf eigene Kosten 47 öffentliche Stellplätze mitgebaut, die sie in Zukunft selber bewirtschaften will.

Für seine detaillierten Informationen bekam Bernd Benz ein dickes Lob von Heidi Malnati. Die CDU-Stadträtin bedankte sich beim Bauverwaltungsleiter für dessen „knallharte“ Worte.

Eine ganz andere Rechnung machte Ernest Barnet auf. „Wer zahlt der Stadt eigentlich die entgangenen Parkgebühren?, wollte der Fraktionssprecher der Grünen wissen. Schließlich seien die Verzögerungen für die Inbetriebnahme des Parkhauses nicht von der Kommune zu verantworten. Falls es keine andere Lösung gebe, müsse man sich überlegen, sogar den Klageweg einzuschlagen. „Wir haben schließlich nix zu verschenken“, so Barnet.

Artur Cremans machte in Zusammenhang mit dem Uehlin-Areal noch eine andere Baustelle auf – und nahm die versenkbaren Poller an den beiden Enden der Fußgängerzone ins Visier, die eigentlich die Zufahrt beschränken sollten. „Die funktionieren immer noch nicht“, wunderte sich der SPD-Fraktionschef.

Das hat mit der Malaise in der Tiefgarage freilich nichts zu tun. Nach Auskunft von Fachbereichsleiter Jürgen Sänger fand in der vorigen Woche die technische Abnahme der Poller statt. Jetzt bekämen Anwohner sowie Lieferanten die Transponder ausgehändigt, mit denen sich die Absperrpfosten versenken lassen. Diese gehen nach seinen Worten kommende Woche in Betrieb.

„Das Hauptproblem lag bei der Software“, bat Bürgermeister Dirk Harscher noch um ein paar weitere Tage Geduld.