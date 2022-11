Schopfheim Beratungsangebot wichtiger denn je

In den zurückliegenden zwölf Jahren, in denen er Vorstandsverantwortung trage, sei das Interesse und auch die Mitgliederzahl stetig gewachsen, erklärt Erhard Schöpflin. Das sei grundsätzlich eine gute Entwicklung, allerdings auch eine bedenkliche, meint der erfahrene VdK-Funktionär. Denn dass immer mehr Menschen, vor allem solche der Altersgruppe Ü50, die Leistungen des VdK in Anspruch nehmen, zeige auch Defizite im Sozialsystem und vor allem im Umgang der Behörden mit Sozialleistungsempfängern.

Die sozioökonomischen Verhältnisse in Deutschland seien in den Jahren seit der Finanzkrise 2008/09 immer angespannter geworden, erklärt Schöpflin. Corona und nun die Energiekrise befördere diese Entwicklung drastisch. Das Angebot des VdK werde vor diesem Hintergrund immer wichtiger.

Sozialrechtliche Beratung

Der VdK unterstützt mit seinen bundesweit 50 Juristen seine Mitglieder in allen Fragen des Sozialrechts, etwa rund um Kranken- und Pflegekasse, Behinderungsgrade, Rentenansprüche, Grundsicherung, Arbeitslosengeld, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Im Jahr 2021, so Schöpflin weiter, hätten die Juristen des VdK für die Mitglieder in 12 000 Widerspruchs- und Klageverfahren alleine in Baden-Württemberg über 16 Millionen Euro erstritten.

Soziale Aktivitäten vor Ort

Über diesen Teil der Verbands-Aktivitäten hinaus ist man im Schopfheimer VdK aber auch selbst sozial aktiv. Es werden gesellige Veranstaltungen organisiert wie etwa die nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder mögliche Adventsfeier. Die Jubiläums- und Adventsfeier findet am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr in der Schopfheimer Stadthalle statt. Nach dem Festakt geht es zum gemütlichen Teil, der dventsfeier mit musikalischer Umrahmung . über.