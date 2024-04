Schopfheim: Berufe entdecken: Viele Infos aus erster Hand

Azubis erklären Automaten

Anerkennung geht auch an Frank Wolf von der Zeller Firma „Mahle“. Seine Schützlinge sind im ersten und zweitem Lehrjahr und haben viel Spaß. Es gilt, die Künste des Greifautomaten unters Volk zu bringen. In einem Glaskasten warten Kulis, Spielkarten und Notizblöcke auf Abnehmer. Edon Dreshaj und Joel Pavone, beide baldige Maschinen- und Anlagetechniker, erklären das Spiel mit dem kleinen Joystick und den vier Knöpfen. Wer alles geduldig bedient, kann ein Präsent abstauben. Der Automat sei ein Azubi-Projekt von 2017 und sollte als Eyecatcher für Veranstaltungen wie diese dienen, sagt Wolf, und fügt schmunzeln an: „Und er funktioniert immer noch.“

Schreiner präsentieren sich

Um eine riesige Linde, die hundert Jahre alt sei und aus Oberhäuser im Kleinen Wiesental stamme, gings im Schulhof. Die „Holzlehrer“ seien für die Beschaffung zuständig, teilen Rainer Eiche und Matthias Asal von der Gewerbeschule mit. Präsentiert wurde der Zuschnitt – erst per Motorsäge, danach mit Kreissäge. Ein paar Jugendliche schauen interessiert zu. Die Schreiner im ersten Lehrjahr teilen fachkundig mit: Die Platten werden später auf Böcke gelegt und gestapelt. Deutlich an der hellen Farbe erkennbar sei, dass es sich um Linde handele. Sie wüssten schon viel, aber alles wüssten sie noch nicht, räumen sie ein. „Wir haben gute Schüler“, loben die Lehrer. Eiche fügt an, die Lindenbretter von diesem Präsentationstag werden in drei, vier Jahren in der Werkstatt zu Schalen verarbeitet.