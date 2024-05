Schopfheim: Berufliche Schulen starten in die Prüfungsphase

Berufskolleg startet mit dem Fach „Deutsch“

Die etwa 55 Prüflinge waren in den zwei Jahren ihrer Schulzeit in Schopfheim vom gesamten Kollegium auf ihre Prüfungen vorbereitet worden, die in der kommenden Woche mit der Prüfung im Profilfach oder dem berufsbezogenen Schwerpunktfach fortgesetzt werden. An den Kaufmännischen Schulen ist dies das Fach Wirtschaft, an den Gewerblichen Schulen das Fach Technische Physik und Gestaltung. Dort werden in diesem Jahr am Berufskolleg I gemeinsam mit den Schülern der Berufsfachschule und der Vorbereitungsklasse auf Ausbildung und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) insgesamt 90 Schüler geprüft.

Zudem finden von Montag, bis Mittwoch, 6. bis 8. Mai, die Prüfungen an der Berufsschule statt, an welcher die Auszubildenden verschiedener Berufe unterrichtet werden. An der Kaufmännischen Schule sind dies Steuerfachangestellte, Industriekaufleute, Verkäufer und Einzelhandelskaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Bankkaufleute und Finanzassistenten.