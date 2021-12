Schopfheim Bescherung für Alleinlebende

Überall gab es herzliche Dankesworte, wie etwa die von Waltraut Radmacher in Schärers Au. Sie wurde von Dorothea Schaupp und zwei Helferinnen aus dem „offenen Kreis“ besucht und beschenkt und freute sich darüber, dass dies möglich war. „Ich vermisse die schöne Atmosphäre im Café Augarten mit Chorgesang und gemeinsamen Liedern zum Klavier schon. Es ist aber ganz toll, dass sich Ehrenamtliche Zeit für uns Alleinstehende nehmen“, sagte Waltraut Radmacher dankbar. Ihre Einladung, auf eine Tasse Kaffee in die Wohnung zu kommen, konnten Dorothea Schaupp und ihre zwei Begleiterinnen aus bekannten Gründen leider nicht annehmen.

Auch zu Ursula Kussauer brachte das Trio Menü und Präsent-Tüte. Sie war sehr erfreut vom Besuch und dem kurzen, aber herzlichen Gespräch an der Haustür. Das könne zwar das Feiern in Gemeinschaft nicht ersetzen, sei aber eine sehr nette Geste in schwierigen Zeiten, gerade für ältere Menschen, meinte die Seniorin.

Ebenso der Tenor einer Hausenerin und einer Zellerin, die nicht namentlich genannt werden wollten, aber froh darüber waren, teilnehmen zu können. Und teilzuhaben an einer Ersatzveranstaltung in Zeiten, in denen Alleinsein in seiner ganzen Dimension deutlich wird. Die Zellerin sagte, dass dies Kraft gebe, die durch Corona noch schwieriger gewordene Situation Alleinstehender zu bewältigen.

Und für Sonja Steiger vom Diakonischen Werk waren die verschiedenen Reaktionen, die ihr von den Helfenden übermittelt wurden, Zeichen dafür, dass es gelungen ist, den Menschen am Weihnachtsabend zu signalisieren „Ihr seid nicht allein.“ Und das gebe auch allen Ehrenamtlichen ein gutes Gefühl, fügte Dorothea Schaupp an. „Wir haben geschenkt und wurden beschenkt“, meinte sie nach der Verteiltour.

Sonja Steiger wusste weiteres anzufügen. Dass sich nicht ganz so viele Menschen für die Heiligabend-Aktion 2021 angemeldet hatten wie einst zu den „offenen Weihnachtsabenden“ gekommen sind, sei auch der Tatsache geschuldet, dass durch Corona die Rückzugstendenzen gerade Bedürftiger zunehmen. Das verspüre man auch im Tafelladen, erfreulicherweise aber nicht im so genannten „offenen Kreis“ der Diakonie in Schärers Au. Wichtig sei es, baldmöglichst wieder mehr Präsenz-Veranstaltungen anbieten zu können, so die Organisatorin.