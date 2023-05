Schopfheim Besondere Momente, begeisterte Gäste

Das Orchester war eben noch Begleiter und lief dann unter Leitung von Clemens Barth zur Hochform auf. Hinzu kam Gereon von der Hardt an der Violine. Die „Variationen von Themen nach Corelli“ gelten als Klassiker – der THG-Violinist meisterte ihn wie erwartet virtuos.

Anspruchsvolles Repertoire

Mit anspruchsvollen Einsätzen hatte auch Bjarne Seidensticker zu tun. Sein Solo am Kontrabass, speziell das empathische Adagio, bot nicht weniger als hohe Kunst. Das Orchester sang dazu die Melodie des Larsson Concertino’s. Und wie immer nach sanftem Vortrag brach der Applaus umso geräuschvoller aus.

Das Gefühl, in einem alten Ballhaus zu sitzen, kam beim Stück „Georgia“ auf. „Schuld daran“ war auch Esther Östreicher mit dem warmen vollen Klang ihres Alt-Saxophons. Merken sollte man sich auch die reif klingenden Stimmen von Sila Yilmaz und Peter Kist. Ein geniales Gespann. Zuerst rockten sie die 40 Jahre alte Nummer „I’m still standing“, und später das jazzige „Fly me to the moon“, das vor 70 Jahren entstand und vor 60 Jahren zum Hit wurde.

Noch tiefer in der Notenkiste fischte der Kollegium-Chor mit Gershwins populären „Somebody loves me“. Klangvoll schließlich auch die von allen Akteuren gemeinsam intonierte Version des vertonten irischen Segens –“Irish Blessing“ – berückendes Schlusslied einer rundum gelungenen Aufführung.