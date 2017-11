Schopfheim Böllerschüsse am „Ölfte Ölfte“

Nachrichten-Ticker

00:56 Gouverneur: 26 Tote durch Schüsse in US-Kirche

Sutherland Springs - Bei dem Blutbad in der Kirche am Sonntag im texanischen Sutherland Springs sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Gouverneur des Staates, Greg Abbott, auf einer Pressekonferenz mit.

00:55 Puigdemont in Belgien gegen Auflagen auf freiem Fuß

Brüssel - Ein Gericht in Belgien hat den früheren katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont und vier seiner Minister nach einer Anhörung im Auslieferungsverfahren gegen Bedingungen auf freien Fuß gesetzt. Das teilte die Justizbehörde in der Nacht mit. Nach der Entscheidung des Untersuchungsrichters dürfen die Betroffenen das Land vorerst nicht verlassen. Puigdemont und die vier Minister hatten sich am Morgen den belgischen Behörden gestellt. Spanien hatte in der Vorwoche einen Europäischen Haftbefehl gegen die Separatisten beantragt.

00:42 Mann erschießt mehr als 20 Menschen in US-Kirche

Sutherland Springs - Ein Mann hat in einer Kirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und mehr als 20 Menschen getötet. Die örtliche Zeitung "Wilson County News" sprach sogar von 28 Toten und berief sich dabei auf Bezirkssheriff Joe Tackitt. Über die Zahl der Verletzten herrschte zunächst völlige Unklarheit. Es sollen aber Dutzende sein. Wie es weiter hieß, sind unter den Opfern auch Kinder. Die Tat ereignete sich in der First Baptist Church in der kleinen Ortschaft Sutherland Springs. Nach Medienberichten wurde der Täter von der Polizei gestellt und ist ebenfalls tot.

00:42 Weltklimakonferenz in Bonn beginnt

Bonn - In Bonn beginnt heute die Weltklimakonferenz. Mit rund 25 000 erwarteten Teilnehmern ist das Treffen die größte zwischenstaatliche Konferenz, die es je in Deutschland gegeben hat. Ziel ist es, bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ein gutes Stück voranzukommen. Überschattet werden die Gespräche vom angekündigten Ausscheiden der USA aus dem Klimavertrag. In Bonn soll bis zum 17. November verhandelt werden.

00:10 Habeck erwartet von Jamaika-Partnern mehr "Konzilianz"

Berlin - Der Grünen-Politiker Robert Habeck appelliert an alle Jamaika-Sondierer, nicht ständig öffentlich über ein mögliches Scheitern der Verhandlungen zu spekulieren. "Wir sollten uns nun darauf konzentrieren, gemeinsame Ergebnisse zu erzielen und das Neuwahl-Gerede endlich einstellen", sagte der schleswig-holsteinische Umweltminister dem "Handelsblatt". Trotz harter Verhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen sei ein faires Auftreten nach außen wichtig. "Wir brauchen Klarheit hinter verschlossenen Türen und Konzilianz vor den Türen."