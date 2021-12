Schopfheim Botschaft: „Ihr seid nicht allein“

Auf dem Programm steht stets ein gemeinsames, kostenloses Festmahl begleitet von Musik und Gesang, Geschichten und Gedichten aus der Rubrik „Weisch no?“, die in der geselligen Runde für Weihnachtslaune sorgten.

Doch dieses Jahr wird daraus nichts. Wie überall haben Corona-Verordnungen auch vor den Türen der Diakonie nicht Halt gemacht. Vorschriften sowie Vorsorgemaßnahmen verhindern den gemütlichen Plausch unter Gleichgesinnten.

Statt dessen schwärmen an Heilig Abend motorisierte, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus und bringen allen, die das wünschen, das von der Metzger Stich spendierte Weihnachtsmahl zusammen mit einem kleinen Präsent der Firma Hieber und einer von Dorothea Schaupp liebevoll verpackten „Andacht in der Tüte“ frei Haus an die Wohnungstür.

Voraussetzung ist, dass sich Interessierte bis zum 17. Dezember mittels verteiltem Vordruck oder unter Tel. 07622/6975960 beim Diakonischen Werk anmelden.

„Uns ist klar, dass diese Geste, ein nettes Gespräch an der Haustüre und ein kleines Präsent, auf keinen Fall das gemeinsame Feiern ersetzen kann“, sagt Organisatorin Sonja Steiger.

Die Veranstalter wollen nach ihren Worten aber ein klares Zeichen setzen und den Menschen am Weihnachtsabend signalisieren: „Ihr seid nicht allein!“ Wenn das gelinge, fühlten sich auch die, die in diese weihnachtliche Aktion ihre Freizeit investieren, ebenfalls beschenkt, so Steiger.