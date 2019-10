Schopfheim Boulevardkomödie mit Erotikfaktor

Von Jürgen Scharf

Schopfheim. Alex sucht Abwechslung im Bett und will Partnertausch im Schlafzimmer zu Hause. Nur widerstrebend macht seine Frau Doris mit. Beim anderen Paar ist es genau umgedreht. Bea ist hier die sexuell Fordernde, während ihr Mann Christoph nicht so recht in die Gänge kommt. Das ändert sich bald, weil sich Christoph als der Ex von Doris entpuppt und noch immer so etwas wie Liebe besteht. Da muss sich das erotische Wechselspiel ja in Richtung neue Liebesaffäre bewegen.