Schon am frühen Vormittag fanden sich die „Flohmarkt-Profis“ ein, um vor dem offiziellen Beginn die Auslagen zu sondieren um sich Schnäppchen zu sichern.

Marko Schwald, der am Dorfeingang Werkzeuge und einiges an Kinderspielzeug anbot, war das erste Mal mit von der Partie – und durchaus zufrieden. Einige hundert Meter weiter am Stand von Heiko Böhnischs Familie im Oberdorf waren erwartungsgemäß vor allem Sachen für Kinder und Jugendliche gefragt. Insgesamt sei die Besucherresonanz und auch der Umsatz ganz okay – allerdings nicht auf dem Niveau der Vorjahre, so das Urteil des alten Flohmarkhasen – der denn auch eine Anregung für die Organisatoren von der Ortsverwaltung parat hatte: „Schön und der Stimmung sicher zuträglich wären übers Flohmarkt-Gelände verteilte Bewirtungsstände“, so sein Vorschlag für künftige Dorfflohmärkte.