Das Prinzip, die Arbeiten nachts und an den Wochenenden auszuführen und den Verkehr unter der Woche tagsüber durch die Baustelle zu führen, hat sich in den vergangenen zehn Jahren bei vergleichbaren Baumaßnahmen als Erfolgsmodell gezeigt, so das RP. Durch die Sperrung in verkehrsschwachen Zeiten könne damit sichergestellt werden, dass die zusätzlichen Belastungen auf den Umleitungsstrecken wie hier in Schopfheim auf ein Mindestmaß reduziert werden und der Verkehr mit nur geringen Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen normal abgewickelt werden kann. Das RP bittet um Verständnis, dass es vor allem in den Nachtstunden wegen der Fräsarbeiten zu erhöhten Lärmbelästigungen kommen kann. Die Kosten der Sanierung liegen bei rund 1 600 000 Euro sowie für die beiden Lichtsignalanlage bei rund 130 000 Euro.