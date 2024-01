Schopfheim: Chöre, Geigen und Orgeln in der Kirche

Ebenfalls dem Thema Frieden widmen sich die Kantorei und der Jugendchor beim Evensong, einer halbliturgischen Form, angelehnt an die englische Gebetsform der Abendmusik mit liturgischem Anteil (16. März). Der Jugendchor zeigt hier ein echtes Interesse, mit dem Erwachsenenchor aufzutreten.

Bei der Musik zur Todesstunde Jesu gibt es am Karfreitag Orgelmusik ergänzend zur Verlesung der Passionsgeschichte. An Ostern kommen Gäste aus Israel zu einem Duoabend: der Geiger Eckart Lorenzen aus der bekannten hiesigen Musikerfamilie, Sohn des ehemaligen Kantors Johannes Lorenzen und Bruder des verstorbenen Pianisten Wolfram Lorenzen, sowie seine Ehefrau, die Pianistin Batia Steinbock. Der in Tel Aviv lebende Lorenzen hat noch immer eine starke Beziehung zu Schopfheim.

Im Mai geht es los mit den Marktmusiken und bewährten Interpreten wie Johannes Fankhauser, der vergangenes Jahr einen Improvisationswettbewerb gewonnen hat. Im Juni startet die zweite Auflage des Festivals mit einem Kantatengottesdienst. Kirchenmusik sei ja aus der Gottesdienstliturgie hervorgegangen, sagt dazu Bogon, der Wert darauf legt, dass die Musik nicht allein in Konzerten, sondern auch im Gottesdienstrahmen erklingt.

Bei einem Abend mit Violine, Orgelimprovisation und Lesung lässt sich das Thema Schwingungen weit fassen: Instrumente, Menschen oder die Seele lassen sich in Schwingung bringen.

Außerdem sind die beliebte Orgelnacht und drei Solokonzerte namhafter Organisten Teil des Festivals, ebenso ein spezielles Kinderkonzert, weil die szenisch aufgeführte „Orgelmaus“ vergangenes Jahr eingeschlagen hat.

Zum Abschluss der Reihe kommt die Junge Kantorei Freiburg, die von Bogons ehemaligem Schüler Dominic Cerrito geleitet wird, mit einem schönen Werk von Rossini für Chor, Klavier und Harmonium.

Kammerchor mit dabei

Damit ist das Kirchenmusikprogramm noch lange nicht zu Ende. Als Großveranstaltungen stehen das Jahreskonzert von „Resonance of Life“ – mit seiner bewährten Mischung aus Pop und Gospel immer ein Selbstläufer – und Brahms’ Deutsches Requiem mit der Kantorei an, das Bogon 2008 schon einmal aufgeführt hat. Im Dezember ist der Kammerchor Markgräflerland mal wieder dran, diesmal mit Messvertonungen durch die Jahrhunderte, und dann geht es schon in Richtung vorweihnachtliches Adventssingen.

Im Flyer ist das Programm neuerdings chronologisch nach Monaten und mit eigenen Farben übersichtlich geordnet.