Schopfheim . Nullnummer: Die bundesweit sinkenden Infektionszahlen spiegeln sich auch in der aktuellen Entwicklung für die Markgrafenstadt wieder. In der Zeit vom 22. bis 29. Juni gab es in Schopfheim und in den Ortsteilen keine einzige Covid-19 Neuinfektion zu verzeichnen. Ebenso musste sich niemand in als Kontaktperson in Quarantäne begeben.