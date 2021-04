Schopfheim Corona-Zwangspause: Stadt erlässt Kita-Gebühren

Außerdem verlangt die Stadt für die Notbetreuung in den Kindertagesstätten im gleichen Zeitraum verminderte Gebühren: Wer die Notbetreuung nicht mehr als fünf Tage pro Monat in Anspruch nahm, zahlt keinen Beitrag; wer das Angebot maximal zehn Tage benötigte, zahlt den halben Monatsbeitrag, und ab elf Tagen im Monat ist der volle Betrag fällig.

Durch den Gebührenverzicht entstehen der Stadt in ihren eigenen Einrichtungen Mindereinnahmen in Höhe von 84 000 Euro. Weil sie den kirchlichen und freien Trägern die entgangenen Beiträge ersetzt, ergeben sich außerdem Zusatzausgaben in Höhe von 76 000 Euro. Von den insgesamt 160 000 Euro an Mehrausgaben übernimmt das Land gut 63 000 Euro – somit bleibt an der Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 97 000 Euro hängen.