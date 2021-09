Schopfheim „Das erste Jahr in Eigenregie gut hinbekommen“

Dabei war wegen Corona zunächst unklar gewesen, ob und wann das Bad öffnen durfte. Es gab Zugangsbeschränkungen, zunächst waren maximal 800 Besucher erlaubt, später 1300. Probleme gab es mit der online-Bezahlfunktion, was dazu führte, dass das Bad ausverkauft erschien, aber nur zu 60 Prozent besetzt war. Schwierig sei es auch für den Gastronomen gewesen, der ein ganz anderes Angebot hätte vorhalten können, wenn 2000 Besucher pro Tag – so der Normalzustand an heißen Tagen – gekommen wären.

Aber zusammenhängende Tage oder Wochen mit Hitze gab es nicht im vergangenen Sommer, so dass es eine der schwierigsten Saisons überhaupt wurde, wie Bürgermeister Harscher mitteilte. Auch wenn zu den 21 907 Besuchern noch einige Hundert dazukamen (Zehnerkarten vom letzten Jahr) und Verluste eingeplant waren – die Einnahmen „normaler Jahre“ wurden bei weitem nicht erreicht. Dabei muss die Stadt ständig Geld investieren, so wurde dieses Jahr die Chlordosierungsanlage für 50 000 Euro erneuert. „Wir wissen, dass wir ein altes Bad haben“, sagt Bürgermeister Harscher. Dass eine Gesamtsanierung dringend erforderlich ist, hätten alle Gemeinderäte in den Köpfen. Dort ist wohl auch die finanzielle Lage der Stadt gedanklich verankert, „aber irgendwie kriegen wir das hin“, so Harscher.

Nach all den Unannehmlichkeiten in den Coronajahren hofft der Bürgermeister „auf annähernd Normalbetrieb“ im nächsten Jahr. Dann soll es auch wieder die beliebten Saisonkarten geben.