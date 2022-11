Schopfheim Das Geheimnis ist gelüftet

Und nicht nur das, an diesem letzten Tag wurde noch zusätzlich eine Handvoll Arbeiten verkauft, so dass jetzt an rund 15 Bildern und Plastiken rote Punkte klebten. Wie man sieht, sind Kunstliebhaber bereit, Werke ausschließlich aufgrund ihrer Bildwirkung zu erwerben. Auch in dieser Beziehung ist die Ausstellung erfolgreich gelaufen.

Sehr angenehm, in entspannter Stimmung war dieser Ausstellungsabschluss, zu dem einige Künstler gekommen waren. Natürlich nicht die Berliner Kollegen, die Koglin aus seiner Zeit dort kennt und eingeladen hatte; aber immerhin kam der Bildhauer Ralf Weber aus Freiburg, der eine Art Kissen aus Kupfer-Kunststoff-Gemisch beisteuerte; andere wie Kathrin Wächter, Sigrid Schaub oder Peter Bosshart aus der näheren Region. Aus Riehen war Chris Göttel anwesend, von dem das große aufklappbare Plakat mit Frauenporträt stammt.

Bosshart, der in Efringen-Kirchen lebt und arbeitet, „bekannte“ sich zu dem Bild in der Fensternische „Dr. Banksy“ - auch ein Inkognito: eine Anspielung darauf, dass man auch bei dem Urban-Art-Star Banksy nicht weiß, wer hinter dem Namen steckt. Nur so viel: Banksy selber war nicht an der Schau beteiligt. Auch nicht Gerhard Richter, der aber eingeladen war.

Die Betrachter sind mit Listen herumgegangen und haben geschaut, ob sie die Namen kennen. „Ein bisschen wie Weihnachten“, schmunzelt Koglin über die Überraschungs-Kunstpäckchen. Denn die Kunstwerke waren in einem handlichen Format, nämlich in DIN-A-4-Begrenzung. Auch das eine ziemlich kluge Entscheidung, denn viele Sammler zeigten sich froh über die kleinformatigen Arbeiten. Es ist ein Bereich, in dem man sich doch gerne noch zum Kaufen entschließt. Dazu hielten sich auch die Preise im Rahmen. Sogar Skulpturen wurden verkauft, wie die Gipsskulptur von Lina Faller.

Neuland betreten – und es hat allen riesig Spaß gemacht

Auch ging die Rechnung des Kunstvereins auf, dass sich die Besucher mit dem Künstler als Marke und seinem Werk und der Frage nach der Wertigkeit von Kunst beschäftigt haben – losgelöst vom Namen, Bekanntheitsgrad und Titeln. Das war für alle Neuland, für die Künstler wie für Kunstmacher und Betrachter.

Koglin hatte viel Spaß an der Geschichte, vor allem, wenn die Vorgaben so wunderbar unterlaufen wurden wie bei dem aufgeklappten Plakat oder den Skulpturen, die exakt in eine Klarsichtfolie passten. Neue Künstler mit neuen Positionen konnte man kennenlernen, und auch der Kunstverein selber profitiert davon durch Kontakte für kommende Einzelausstellungen. Das Projekt „auf Sicht“ mit Teilnehmern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz war im Prinzip ein gelungener Dreiländer-Treff im DIN-A-4-Format. Fortsetzung folgt, auf die eine oder andere Art, weil es so gut funktioniert hat.