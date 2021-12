Schopfheim „Das ist eine ungeheure Chance“

Von Petra Martin

Schopfheim. Heute müssten die Menschen gar nicht mehr das Wohnzimmer verlassen, Weihnachten funktioniere auch ohne Gottesdienst. Aber wer daran teilnimmt, tue das mit dem Gefühl im Herzen, dass dieser Umweg guttue, so die Seelsorgerin. Sie wies darauf hin, dass in Zeiten fehlenden Zusammenhalts die Ermahnungen von Titus Gehör finden könnten. Vorwärts komme man nur mit Besonnenheit in einer gesellschaftlich aufgeheizten Situation, mit Geduld bei all dem Frust, der Wut, dem täglichen Corona-Ärger. Das bedeute nicht, alles still zu ertragen. Gemeint sei vielmehr eine innere Haltung, mit der die Menschen ihre Entscheidungen treffen könnten: eben mit Besonnenheit, Geduld, der Kraft des langen Atems und, wie Titus es empfehle, mit Nüchternheit. „Wir tun gut daran, diese Empfehlung zu hören“, zeigte sich Pfarrerin Ulrike Krumm überzeugt. Nüchtern die wissenschaftlichen Erkenntnisse akzeptieren, aber auch akzeptieren, dass nicht alles gehe, was gehen sollte – „und dass wir in unserer Gesellschaft an vielen Stellen momentan an Grenzen stoßen“.