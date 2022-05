Schopfheim Das Musizieren nicht verlernt

Mit kräftigem Volumen stieg das Aktivorchester mit „Concert Fanfare“ ins Programm ein. Dirigent Eckhart Hanser erwähnte, dass das Programm bereits vor zwei Jahren fertig war, aber jetzt erst zu Gehör gebracht werden könne. Bei „A Huntington Celebration“ waren die Tubas gefordert. Solist Jan Ühlin meisterte mit seinem F-Horn die Solopartien bei „Air Poetique for Horn an Band“ ausgezeichnet. Das Medley „Moment for Morricone“ unter anderem mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ beschloss den zweiten Teil. Mit „The Second Walz“ ging es im Dreivierteltakt in den Schlussteil. Bei den Medleys und Filmmelodien „The Lion King“ und „Elvis the King“ verwandelte sich der Musikverein zeitweise in eine Big Band, bevor es „Zeitlos“ wurde. Bei den Zugaben erklangen bekannte Märsche, Polkas mit Show-Einlagen und das „Badnerlied“.