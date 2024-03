Schopfheim: Demo gegen Rechts

Stellung beziehen

Pfarrer Martin Schmitthenner vertrat die Evangelische Kirche. Er betonte, dass „die Kirche auf dem Marktplatz Stellung bezieht“. Es sei selbstverständlich, dass „Menschen in Not“ geholfen wird. Selbstkritisch sagte er, dass die Kirche still geblieben sei, wo „man aus der Haut hätte fahren müssen“. Und weiter: „Unsere Welt soll bunt bleiben in Schopfheim und überall.“

Jakob Hofer, SMV des THG, berichtete, dass sich rechtes Gedankengut in die Schulen einschleicht. Foto: Gerald Nill

Nach einem bekannten Konstantin Wecker-Song, „Sage Nein“, dargeboten von Steffi Lais und Mario Enderle wünschte Franz Brandel für die Initiative Stolpersteine „guten Tag“ in ganz vielen Sprachen. Dann bezog er sich auf antisemitisch motivierte Straftaten in Deutschland nach dem Überfall der Hamas im Oktober und den israelischen Gegenschlag. In 1265 deutschen Kommunen seien Stolpersteine verlegt worden, weil „Teil unserer Erinnerungskultur“ sei.

„Nie wieder“

„Nie wieder“ dürfe kein Lippenbekenntnis bleiben. „Wir alle müssen wachsam sein, dass Intoleranz keine Chance hat.“ Er schloss mit dem Appell: „Gleichgültigkeit war gestern.“

Gegen Extremismus

Gemeinderatskandidat Simon Merschhemke (17) meinte in einer kurzen Rede: „Partizipation ist das wichtigste Mittel gegen Extremismus.“ Emanuel Boateng stimmte einen Song voller Soul an, eine stimmgewaltige Klasse für sich, die gefeiert wurde. Jakob Hofer (15), SMV des THG, berichtete, dass sich rechtes Gedankengut in die Schulen einschleiche. Was ein Verzicht auf Demokratie bedeute, könne man bei der so genannten Wahl in Russland sehen. Während eines Schauers brachten Mario Enderle und Nicole Urschinger ihre Instrumente in Sicherheit und spielten dann eine Eigenkomposition zum Ukraine-Krieg. Gemeinderatskandidatin auf der SPD-Liste Samira Böhmisch blickte auf undemokratische Systeme und die Gefahr der Menschen, die dort ihre Meinung sagen. Es sei ein „Privileg“, in Freiheit geboren zu sein. „Deshalb ist es wichtig, vom Sofa aufzustehen und für Demokratie einzutreten.“ Den Abschluss brachte Steffi Lais, begleitet von Mario Enderle, mit „You’ve got a friend“, und viele Zuhörer stimmten singend mit ein.

Nach den Wortbeiträgen lud das Aktionsbündnis zum Markt der Demokratie mit 16 Infoständen. Sonja Steiger warb abschließend für eine Teilnahme gegen eine AfD-Veranstaltung in Maulburg am 20. März ab 17 Uhr.

