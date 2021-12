Schopfheim Den Patienten ein „besseres Gefühl“ geben

In der Praxis legt er sein Augenmerk auf konservative Therapien und will nur operieren, wenn es medizinisch notwendig ist. Lapka setzt auf neue Methoden wie Eigenblut- und Schockwellentherapie, die „sehr gute Ergebnisse“ zeigen und nach seinen Worten aus einer orthopädischen Praxis nicht mehr wegzudenken sind.

Der gebürtige Tscheche ist im Sauerland aufgewachsen und studierte nach dem Abitur in Prag Humanmedizin und Englisch. Zur Facharztausbildung kam er in den Landkreis Lörrach. Lapka arbeitete zunächst als Unfallchirurg am Kreiskrankenhaus Lörrach und wechselte schließlich als Orthopäde ins Kreiskrankenhaus Rheinfelden.

Mit der Praxis in der Markgrafenstadt will Vaclav Lapka auch das eingespielte Team seines Vorgängers übernehmen. Er steht mit den vier Angestellten und der Auszubildenden bereits in engem Kontakt. Patienten können sich schon jetzt Termine fürs neue Jahr eintragen lassen.