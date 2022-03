Schopfheim Der dritte „Blues Brother“

Am Donnerstagabend überzeugt er sein Publikum im „Hirschen“ denn auch tatsächlich, dass er einer der profiliertesten Blues-Musiker der Welt ist.

Schon bei den ersten Tönen des Konzertes merkt man, welche eine Wucht der Schweizer und seine beiden Bandkollegen entfalten können. Es geht von der ersten Sekunde an – mit „Down with the blues“ – voll zur Sache. Nach dem Auftakt folgt eine weitere Liebeserklärung an diese Musikrichtung. „The only thing I ever want is getting happy with the blues“ singt Amacher, was übersetzt so viel heißt wie: „Die einzige Sache, die ich immer wollte, ist, glücklich mit dem Blues zu werden“.