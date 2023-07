Schopfheim Der Kreativität freien Lauf gelassen

Selbstläufer geworden

Rektorin Claudia Tatsch freute sich über die gewaltige Nachfrage und erklärte: „Für die Schüler gibt es auch eine Belohnung: Am Montag ist schulfrei.“ Die Vorbereitungen seien von den Schülern und Lehrern in gemischten Teams Hand in Hand erfolgt, und entwickelten sich nahezu zu „Selbstläufern“.

So wurden über mehrere Tage Projekte aus den Themenbereichen Sport, Natur, Naturwissenschaft , Handarbeiten und Unterhaltung vorbereitet, die in den Klassenzimmern, Aufenthaltsräumen, Gärten und dem Schulhof präsentiert wurden. Die in den drei Geschossen angebrachten Raumpläne führten das Publikum zum gewünschten Standort – auch wenn dieser nicht auf Anhieb gefunden wurde, gab es genügend anderweitige Unterhaltung für die Besucher. Für alle Interessensgebiete war gesorgt.