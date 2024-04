Schopfheim: Der Revolution auf der Spur

Stadtführung

Was in jenen Tagen in der Stadt passierte, erzählt Ulla K. Schmidt bei einer Stadtführung am Samstag, 20. April, mit dem Titel „Wie die Schopfheimer die Badische Revolution erlebt haben.“ Treffpunkt ist um 14 Uhr am Stadtmuseum; die Führung kostet sechs Euro.

Wanderung

„Auf den Spuren von Georg Herwegh“ wandelt der Schwarzwaldverein Schopfheim: Am Sonntag, 28. April, folgt der Verein Herweghs Legion von Hasel auf das damalige Schlachtfeld bei Dossenbach; dort wird der Historiker und Geograph Wilfried Sauter Interessantes über die damaligen Geschehnisse schildern. Die Wanderung ist 16 Kilometer lang. Da das letzte Stück steil nach Schwörstadt hinunterführt, braucht es stabile Wanderschuhe, so der Hinweis. Auch Verpflegung und vor allem ausreichend Getränke sind nötig, da es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit gibt. Treffpunkt zur Wanderung ist um 8.30 Uhr beim Busbahnhof Schopfheim. Der Rückweg führt von Schwörstadt aus mit der Bahn; die Rückkehr in Schopfheim ist gegen 17 Uhr geplant. Eine Anmeldung bei Werner und Ulrike Müller, Tel. 0173/274 02 54 ist nötig.