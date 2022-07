Schopfheim Der Tafelladen wird mobil

Der Schopfheimer Tafelladen – zu Beginn in einem Domizil in Gündenhausen, mittlerweile in der Stadthalle stationiert – leistet diese wertvolle Arbeit in Schopfheim bereits seit 2004. Künftig kommt auch der ländliche Raum im Kleinen, mittleren und oberen Wiesental in den Genuss der Tafelangebotes. Der Name des Fahrzeugs ist da Programm: Dota steht für „Dorf-Tafel“.