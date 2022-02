Schopfheim „Deutlich besserer Schutz fürs Dorf“

Die Verhandlungen mit den Grundstückeigentümern seien abgeschlossen, demnächst begännen die Fällarbeiten für ein paar Bäume. Nach Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten komme das Projekt im Somer endgültig in die Gänge, so Brouwer.

Die Arbeiten an der Bundesstraße dauern nach seinen Worten rund drei bis vier Monate, sollen aber noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Damit sei in Richtung Hochwassersicherung ein wichtiger Schritt getan. Trotzdem, so Brouwer, sei dann auch in Zukunft nicht komplett auszuschließen, „dass Wasser in Extremfällen auch mal überschwappen kann.“

Dem pflichtete Rudi Wasmer bei. Der Ortsvorsteher sprach von einem „bisher nicht dagewesenen Schutz des Dorfes“ und einer „mindestens 90-prozentigen Verbesserung der Situation“.

Es gab aber auch skeptische Stimmen aus den Zuhörerreihen. So hatte beispielsweise Gernot Lay seine Zweifel: „Technisch halte ich das, was man heute vorstellte, für nicht nachvollziehbar.“

Auch der ehemalige Ortsvorsteher Hans Keller blieb misstrauisch: „Eichen wurde von Landratsamt und Regierungspräsidium mit den Dohlen schon einmal reingelegt. Deshalb kann ich mit der Planung nicht ganz einverstanden sein.“ Diese Einwände wollte Rudi Wasmer nicht gelten lassen. „Wir sind froh, dass endlich etwas läuft“, sagte er.