Schopfheim „Die Empörung war lauter als gedacht“

Anschließend ging es nochmals um den Datenabgleich, um die Inschriften für die acht zu verlegenden Steine festzulegen. Hier zeigte sich noch eine Unklarheit bezüglich des Todesdatums von Salomon Weil. Hier wird sich Ulla Schmid nochmals in die Recherche stürzen. Auch wurden nochmals die Familie Meyer und Berta Grünenbaum angesprochen, die wohl auch kurzzeitig in der Wallstraße gemeldet waren. Hier wurde jedoch einstimmig beschlossen, die entsprechenden Steine am letzten selbst gewählten Wohnort zu planen. Dies wird eine weitere Recherche zeigen.

Der letzte Tagesordnungspunkt war der interessanteste: Ingeborg Teipel und Andrea Menne berichteten von ihrem Besuch im deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen. Dort konnten sie Einsicht nehmen in das Tagebuch des Bürgers Glattes. Dieser war Drogist am Marktplatz und führte akribisch Tagebuch.

Unter anderem berichtete er auch von dem Abtransport der Schopfheimer Juden in den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 1940 und der Reaktion der Schopfheimer Bevölkerung, die doch lauter und empörter ausfiel, als die Initiatoren der Deportation dies eigentlich im Sinn hatten.

Ebenfalls berichteten Ingeborg Teipel und Marianne Merschhemke von ihrem Besuch im Elsass bei der Enkelin von Katharina Waldi. Hier hatten die Initiatorinnen die Möglichkeit, Fotos und Berichte der Tochter der Bürgerin einzusehen. Auch dies wird ein Stolperstein werden.

Das nächste Treffen ist für Montag, 20. September, um 19 Uhr geplant.

