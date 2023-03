Schopfheim „Die Frau am Kreuz“

Die ökumenische Ausstellung zeigt ausgewählte Beispiele, die die lange Geschichte der Darstellung einer Frau am Kreuz sichtbar machen.

In ökumenischer Kooperation wird diese neue Ausstellung von der evangelischen Erwachsenenbildung Hochrhein-Markgräflerland, den evangelischen Frauen in Baden, der evangelischen Kirchengemeinde Schopfheim, dem Bildungszentrum Waldshut, dem Bildungswerk Erzingen und dem Referat Frauen-Männer-Gender der Diözesanstelle Hochrhein verantwortet.

Am 5. März ist Eröffnung

Die Ausstellung in der evangelischen Stadtkirche in Schopfheim ist von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Eröffnet wird die Ausstellung in Schopfheim am kommenden Sonntag, 5. März, um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, den Beate Schmidtgen und Ursula Schmitthenner gestalten werden.

Online-Vortrag

Am Mittwoch, 15. März, wird um 19.30 Uhr der Vortrag „Die Frau am Kreuz“ von Petra Heilig online in die evangelische Stadtkirche übertragen.

Wer an dieser Vortragsveranstaltung teilnehmen will, meldet sich bitte dafür im Internet unter www.eeb-sued-west.de an.