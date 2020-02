Schopfheim Die Jugendarbeit forcieren

Vor allem aber bewegte die Mitglieder die Gründung eines eigenständigen Vereins. 90 Prozent hätten für die Loslösung vom SVS gestimmt, so der Vorsitzende. Danach galt es, die diversen rechtlichen Schritte einzuleiten.

Nach Vorlage aller Genehmigungen durch Verein und Verband stand der offiziellen Gründung des TC nichts mehr im Wege.

Die Mitgliedbeiträge habe man im bisherigen Rahmen übernommen, so von Winning.

Der zweite Vorsitzende Freddy Brunnacker berichtete von Arbeiten am Clubheim und an den Plätzen, Sportwart Frank Sutter hob die guten Leistungen der vier Herren-, zwei Damen- und zwei Mixed-Mannschaften sowie die erfolgreichen Vereinsmeisterschaften und den Wiesental-Cup hervor.

Jugend

Jugendwart David Eyhorn war ähnlich zufrieden mit den fünf Nachwuchsteams, die man teilweise in Kooperation mit den Vereinen Langenau, Wiechs und Maulburg unterhält. Für sie fanden Trainingscamps statt, und dank der Projektarbeit mit Grundschulen habe man die Nachwuchsarbeit breit aufstellen können.

Herausragend im sportlichen Bereich seien die Schwestern Lucia und Frieda Sutter sowie Adrian Hasas, sagte Eyhorn.

Kassenwartin Karin Queder konnte einen soliden Kassenstand vermelden.

Wahlen

Die Vorstandschaft des neuen TC Schopfheim bilden Berndt von Winning (Vorsitzender), Freddy Brunnacker (zweiter Vorsitzender), Frank Sutter (Sportwart), die Beiräte David Eyhorn (Jugendwart) und Karin Queder (Kassenwart) sowie die Ressort-Verantwortlichen Nicole Lüking (Logistik), Florian Karle (Marketing) und Mario Queder (Technik).

Ausblick

Der Vorsitzende erwähnte, dass der Verein neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten an der Platzanlage in diesem Jahr erstmals am Städtlifest teilnehmen, sich am 25. April am Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ beteiligen und am 26. April ein Leistungsklassenturnier austragen werde.

Der TC hat aktuell 147 Mitglieder, von denen 120 aktiv Tennis spielen.