Schopfheim Die Zahl der Unfälle steigt

Mehr Motorradunfälle

Aber auch die Motorrad-Unfälle nahmen um 17 Prozent zu, nachdem noch im Corona-Jahr mit ausbleibenden Kradfahrern aus der Schweiz ein starker Rückgang auf heimischen Landstraßen zu verzeichnen gewesen war. Zur Frage weiterer Temporeduzierungen oder etwaiger Fahrverbote meinte der Revierleiter: „Wir sind nicht die Entscheidungsträger. Das Problem lösen wir nicht.“ Aber es werde weiter Kontrollen an Unfallschwerpunkten geben.

Bei den Motorradfahrern hat sich die Strecke Schopfheim - Gersbach weiter als Unfallstrecke erwiesen: Hier liegt die Zahl der Unfälle mit zwölf (nach 7 im Jahr zuvor) und acht verletzten Fahrern weit vor den übrigen beliebten Ausflugsrouten im Wiesental.

Risikogruppe Senioren

Schließlich beschäftigt die Polizei die Frage, welche Altersgruppen als Unfallverursacher besonders auffallen. Der Trend ist klar: Junge Verkehrsteilnehmer (87 Unfälle) werden immer sicherer, während der Anteil der Senioren (128 Unfälle) am Unfallgeschehen auf hohem Niveau weiter wächst. „Im Schnitt der letzten drei Jahre liegen die Senioren deutlich über der Risikogruppe der jungen Fahrer“, bilanziert Ühlin.

Viele Fälle von Unfallflucht

Schließlich noch ein leidiges Thema zum Schluss: die Unfallflucht. Die Zahl der Unfallflüchtigen ist um 30 Fälle oder 16 Prozent weiter gestiegen, was Rückschlüsse auf die Moral der Verkehrsteilnehmer zulässt. 211 Mal hatten andere Verkehrsteilnehmer das Nachsehen und blieben zum Teil auf hohen Kosten sitzen, wobei der Geflüchtete eine Kfz-Versicherung genau für diesen Schadensfall besitzt.

Smartphones lenken ab

Ein weiteres leidiges Thema ist die Nutzung des Smartphones am Steuer. Ralf Ühlin merkt hierzu an: „Die hohe Zahl an festgestellten Verstößen der Smartphone-Nutzung während der Fahrt legt nahe, dass sich viele Fahrzeugführer nicht über den hohen Ablenkungsgrad und die damit verbundene Unfallgefahr im Klaren zu sein scheinen.“ Die Polizei werde deshalb weiter schwerpunktmäßige Kontrollen durchführen.