Langenaus Ortsvorsteher Walter Würger (li.) würdigte am Donnerstag drei Bürger für ihren besonderen Einsatz: Geehrt wurde Martin Schwald (re.), der für 100 Blutspenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl „100“ erhielt. Petra Turturro erhielt für 50 Blutspenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50. In Abwesenheit wurde Florian Seidler für zehn Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Text /Foto: Gehr