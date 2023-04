Schopfheim-Eichen Ein Zentrum für das Dorfleben

Mit der Zustimmung einher geht die phasenweise Beauftragung von Planungsleistungen. Martina Milarch, Leiterin Gebäudemanagement im Rathaus, rekapitulierte noch einmal die Entwicklung des Projekts, die in der Auslobung einer Machbarkeitsstudie in Wettbewerbsform mündete, um den optimalen Architekturentwurf für das Bauvorhaben zu finden. Drei Büros legten einen Entwurf vor. Der Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern des Ortschaftsrats, Vertretern der Vereine, der Ortsverwaltung sowie der Kernverwaltung, gefiel der Entwurf der Schaudt-Architekten am besten.