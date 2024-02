Eingeführt wurde der Narrengottesdienst vor über 20 Jahren von der katholischen Kirche; die evangelische Kirche schloss sich ein wenig später an – heute findet das Ganze als ökumenische Veranstaltung in den beiden Kirchen abwechselnd statt. In diesem Jahr war die katholischen St. Bernhards-Kirche Ort des Geschehens.