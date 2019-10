Schopfheim Ein „Juwel“ für alle Sterngucker

In der Rolldachhütte soll unter anderem ein Spiegelteleskop zum Einsatz kommen. Viele Spender und Gönner hätten rund 200 000 Euro gesammelt, so dass beide Sternwarten (auch jene in der Kaltenbach-Stiftung in Lörrach) finanziert seien. Weitere Sponsoren könnten sich noch an den Betriebskosten und der Wunschliste beteiligen. 2020 soll die Sternwarte nach Kleins Worten in Betrieb gehen.

Ayla Busch erklärte, die Astrophysik sei auch für die Menschen prägend. Bürgermeister-Stellvertreter Ernes Barnet sprach von einem Projekt, das die Stadt nichts koste und doch viel wert sei.