Schopfheim Ein Magnet für Fasnachtsnarren aus dem In- und Ausland

Zell (hjh). Der „Entzug“ ist zu Ende, die Zeller haben wieder viel Grund zur Freude. Nach dem Dorffest in Atzenbach, dem Spektakel der Schrätteli am Schwanenweiher und dem verkaufsoffenen Sonntag mit dem Fest der Stadtmusik stand am Sonntag der nächste gesellige Höhepunkt im Veranstaltungskalender, den jede Menge Zeller in vollen Zügen genossen und auf den sie wegen der Pandemie zwei Jahre lang verzichten mussten: Der „Förderverein Fasnachtshus“ lud am Sonntag zum Hock rund ums Museum in der Schönauer Straße ein – und landete mit der Einladung auf Anhieb wieder einen Volltreffer.