Schopfheim Einbrecherim Hotel

Schopfheim-Wiechs. In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein bislang unbekannter Täter nach gewaltsamem Aufdrücken einer Schiebetür in das Hotel „Krone“ in Wiechs. Aufgrund der ausgelösten Alarmanlage sei der Täter gegen 2.56 Uhr wieder aus dem Gebäude geflüchtet und die Eigentümer seien aufgewacht, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund von Videoaufzeichnungen liegen Aufnahmen des Tatverdächtigen vor: Er soll mittleren Alters sein, wenige Haare und einen korpulente Körperbau haben. Er trug schwarze Handschuhe und augenscheinlich helle Kleidung, bestehend aus einer langen Steppjacke, einem Schal, Sportschuhen und einer langen Hose.