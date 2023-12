Schopfheim: Einladung zum offenen Weihnachtsabend

Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen Jahre nicht als gemeinsame Veranstaltung vor Ort stattfinden konnte, wird in diesem Jahr endlich wieder zum Beisammensein vor Ort in Schärers Au eingeladen. Ein wichtiger Schritt, wie Steiger vor Augen führt: In den vergangenen Jahren war den Teilnehmern das Weihnachtsessen und die Geschenke an die Türe gebracht worden. Sonja Steiger erinnert sich: „Manchmal war es für unsere Helfer schwierig, sich wieder zu verabschieden. Viele Menschen hätten die Überbringer der Weihnachtstüten gerne zu sich in die Wohnung eingeladen, um nicht alleine zu sein.“

Treues Helferteam

Sonja Steiger stellte ihr Team als „eingeschworenes Trüppchen“ vor, das sämtliche Erfordernisse rund um das Fest seit Jahren unkompliziert abdeckt. Dazu gehören Allrounder wie Hannelore Wolf und Marie Claude Bruce. Beate Scheidemantel kommt aus dem Umfeld des katholischen Vereins für soziale Dienste von Grenzach-Wyhlen. Babette Mayer hilft gerne in der Küche aus und Ernst Mathiebe aus springt gerne beim Essenholen oder beim Nachhausefahren der Gäste ein. Die jüngste Helferin im Team ist „Bufdi“ Adriana Perreira, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Tafel Schopfheim absolviert. Über ihre Unterstützung freut sich Sonja Steiger besonders; auch die Beteiligung weiterer junger Leute wäre gern gesehen. Pfarrerin Dorothea Schaupp ist ebenfalls seit Jahren dabei. Die Metzgerei Stich wird traditionell das Festessen zubereiten und spendieren. Geschenke in Form von Gutscheinen kommen vom Gewerbeverein.