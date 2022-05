Schopfheim Einstieg in das nächste Großprojekt

Diese schweren Zeiten nutzte Kantor und Chorleiter Andreas Mölder dazu, mutig Neues auszuprobieren. Mit der Ausbildung von Kantoren, einem kleinen Schopfheimer Chörle und einem kleinen Jugendchor bereicherte er mit seiner Musik die Gottesdienste, gestreamt, im Freien oder in den drei Kirchen der Seelsorgeeinheit. Als im September mit den erforderlichen, sehr strengen Regeln und Kontrollen wieder Chorproben stattfinden konnten, hatte der Chor nur krankheitsbedingte Abmeldungen und sogar Neuzugänge zu begrüßen. So konnte man auch an Allerheiligen und Weihnachten und 2022 in der Karwoche und Ostern wieder feierliche Gottesdienste gestalten.

Wahlen

Nachdem die Kassenprüfer die tadellose Kassenführung bestätigt hatten, wurde der Vorstand entlastet. Nach einer Einzelabfrage stellten sich alle wieder zur Wahl und wurden einstimmig im Amt bestätigt: die Vorsitzenden Johannes Nordiek und Christiane Scheiblich, Rechnerin Martina Rettig, Kassenprüfer Frieder Katzer und Rudi Steiger, Schriftführerin Wiltrud Straub-Goetz und die Notenwartinnen Beatrix Huth, Martha Wilhelmi und Christiane Scheiblich.

Ausblick

Chorleiter und Vorstand werden einen lange vermissten Jahresausflug und gemeinsames Beisammensein nach den Proben ermöglichen. Mit Ausschnitten aus dem Konzert von 2019 stimmte Andreas Mölder auf dieses neue Jahr ein: An Himmelfahrt wird um 10 Uhr ein Spontanchor aus drei Chören in Schopfheim singen, am 10. Juli wird um 18 Uhr ein Sommerkonzert mit buntem Programm zusammen mit dem Kinder- und dem Jugendchor stattfinden, und am Mittwoch danach wird der Einstieg in das nächste Großprojekt folgen. Gastsängerinnen und Gastsänger sind willkommen, im Rahmen des „Goldenen Herbst“ wieder mit der evangelischen Kantorei Lörrach und Herbert Deininger das Requiem von Gabriel Fauré einzustudieren und im November in Lörrach und Schopfheim aufzuführen.

Ehrungen

Marianne Merschhemke (zehn Jahre Mitgliedschaft), Gudrun Beigel und Johannes Nordiek (20 Jahre), Gabi Klein (25 Jahre), Franz Grüner, Reinhard Gramelspacher und Christiane Scheiblich (30 Jahre), Heidi Schottmüller (35 Jahre), Lissi Gramelspacher, Brigitta Grüner und Martha Wilhelmi (alle 40 Jahre), Angelika Dörr (50 Jahre) und Klaus Hiller (65 Jahre). Alle freuten sich über Blumen oder Weingeschenke, aber die Ehrenurkunden des Erzbischofs müssen wegen der zur Zeit schwer berechenbaren Lieferverzögerungen nachgereicht werden.