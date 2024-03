Schopfheim: Endgültiges Aus für die Notfallpraxis

Bauchschmerzen, Atemwegsbeschwerden oder ein akuter Fieberschub: Wer solcherlei Beschwerden hatte –nicht bedrohlich genug für die Notaufnahme, zu akut aber, um bis zum nächsten Morgen oder übers Wochenende zu warten – hatte bis vor vier Monaten auch an Feiertagen und wochenends in der Notfallpraxis eine verlässliche Anlaufstation vor Ort: Untergebracht war sie in den Räumlichkeiten des Schopfheimer Krankenhauses. Das gehört mit der aktuellen Entscheidung der KVBW endgültig der Vergangenheit an. Schopfheimer Patienten werden nun an die Notfallpraxis in Lörrach verwiesen, die am städtischen Krankenhaus angesiedelt ist.

Seit Oktober geschlossen

Zur Erinnerung: Ende Oktober hatte die KVBW die Notfallpraxis in Schopfheim von einem Tag auf den anderen geschlossen, ebenso wie 13 weitere Standorte in Baden-Württemberg, darunter Bad Säckingen. Zur Begründung verwies die KVBW auf einen Rechtsstreit über die Sozialversicherungspflicht der in den Notfallpraxen tätigen Ärzte.