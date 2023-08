Schopfheim-Enkenstein Neun Monate Sperrung

Umleitung im Ort

Durch eine temporäre Behelfsumfahrung im Ort bleibt die Verbindung zwischen Wieslet und Langenau erhalten. Anlieger der Straßen „Am Sturmen“ und „Gresger Weg“ fahren über die Maibergstraße nach Hausen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer wird von und nach Hausen über die L 139, Maulburg-Ost und B 317 sowie umgekehrt umgeleitet.

Während der Vollsperrung der B 317 im August und September wird die Umleitung über Gündenhausen und Fahrnau geführt. Die vorbereitenden Arbeiten an der L 139 wie auch die Verbreiterung des Bachlaufs, erfolgen ebenfalls ab dem 21. August und erfordern auf einer Strecke von etwa 100 Metern am Ortsausgang Enkenstein in Richtung Langenau eine halbseitige Sperrung mit wechselseitiger Verkehrsfreigabe durch Ampelschaltung.