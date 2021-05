Schopfheim Erfüllende Tätigkeit an der Kaufmännischen Schule

Geboren wurde der Jubilar am 6. Mai 1936 als Sohn einer Unternehmerfamilie in Freiburg. Gerade in der Schule, wurde die Familie ausgebombt und 1944 in den Schwarzwald übersiedelt. Von dort ging es 1947 nach Lörrach, wo eine Dependance des elterlichen Unternehmens bestand. In Lörrach machte Albrecht Kordeuter am Hebelgymnasium sein Abitur. Obwohl an einem humanistischen Gymnasium ausgebildet, hatte er ein Faible für wirtschaftswissenschaftliche Belange und begann ein BWL-Studium, das ihn nach München, Köln und Berlin führte. Nach dem Studium ging es in den elterlichen Betrieb nach Lörrach. „Die Arbeit dort war für mich aber irgendwie nicht erfüllend, so dass ich mich dazu entschied, ins Lehramt zu wechseln“, erzählt der körperlich und geistig sehr rüstige Jubilar. Damals, Mitte der 1960er Jahre, sei das aufgrund der Lehrerknappheit vor allem an Berufsschulen problemlos über ein Kurzreferendariat möglich gewesen, so Albrecht Kordeuter. Dieses absolvierte er in Stuttgart und erhielt danach an der Kaufmännischen Berufsschule eine Lehrerstelle.

1966 kam er nach Schopfheim und heiratete im selben Jahr seine Jugendliebe Annette Heppeler. Das Ehepaar lebte zuerst in Fahrnau, dann in Eichen und zog 1972 mit den beiden Kindern in ein Eigenheim in Wiechs.