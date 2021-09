Schopfheim Ernst des Schullebens beginnt wieder

Am Mittwoch, 15. September, erste Klassen Einschulungsfeiern in der Stadthalle und in der Schule.

Grundschule Fahrnau: Montag, 13. September, vierte Klasse von 8.25 bis 12.05 Uhr; Mittwoch, 15. September, um 18 Uhr Elternabend 1a, um 19.30 Uhr Elternabend 1b in der Aula; am Samstag, 18. September, Feier Klasse 1a um 8.30 Uhr vor der evangelischen Kirche, um 9 Uhr Einschulung auf dem Schulhof; Klasse 1b um 9.15 Uhr Segnungsfeier und um 9.45 Uhr Einschulung.

Außenstelle Gersbach: Montag, 13. September, zweite bis vierte Klasse von 8 bis 12 Uhr; am Donnerstag, 16. September, Elternabend um 18 Uhr in der Schule; am Samstag, 18. September, um 14 Uhr Einschulung der Erstklässler vor der Schule.

Grundschule Wiechs: Montag, 13. September, zweite bis vierte Klasse von 8.30 Uhr bis 12 Uhr; Samstag, 18. September, erste Klasse um 10 Uhr Einschulungsfeier auf dem Platz vor dem unteren Halleneingang.

Johann-Peter-Hebel Schule: Montag, 13. September, erste bis neunte Klasse von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.

Friedrich-Ebert-Schule: Montag, 13. September, sechste bis zehnte Klasse von 8.25 bis 12.05 Uhr; Dienstag, 14. September, Klasse 5a um 14 Uhr Begrüßung in der Aula, Klasse 5b um 15.15 Uhr Begrüßung in der Aula, Klasse 5c um 16.30 Uhr Begrüßung in der Aula.

Grundschule Langenau: Montag, 13. September, zweite bis vierte Klasse Unterricht von der zweiten bis zur fünften Stunde (Uhrzeiten im Elternbrief); erste Klasse Elternabend; am Mittwoch, 15. September, um 9.30 Uhr Einschulung erste Klasse.