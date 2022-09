Schopfheim Erstaunliche Ergebnisse festgestellt

Mit Tempo 81 in der 50er Zone unterwegs

„Es wird schnell gefahren, aber nicht übertrieben schnell“, stellte Stefan Dietz fest. Im genannten Zeitraum wurden 244 493 Fahrzeuge erfasst, also im Schnitt 1436 pro Tag, erläuterte Dietz sein Zahlenwerk, das belegte, dass lediglich 0,4 Prozent der Fahrzeuge mit mehr als 50 Stundenkilometer durch den Ort donnerten. Das schnellste gemessene Fahrzeug war am 17. September um 4.15 Uhr mit 81 Stundenkilometern unterwegs. Leider sei es noch nicht möglich, den LKW-Verkehr aus dem Gesamtwerk zu separieren, sagte Dietz. Aber daran werde ebenso gearbeitet wie an dem Vorhaben, den Verkehr auch in umgekehrter Richtung, also in Richtung Schopfheim, ins Visier zu nehmen. Denn es fahren sehr viele Laster durch den Ort, betonte Martin Gebhardt, wies allerdings auch darauf hin, dass die meisten dieser Laster aus dem Ausland kommen und deshalb für die eigentlich verbotene Fahrt entweder gar nicht oder nur schwer zu belangen seien.