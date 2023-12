Politik & Pizza

Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2024 will das Jugendparlament (Jupa) eine „Politik und Pizza“-Veranstaltung durchführen. Das Vorbereitungstreffen dazu findet am 12. Dezember in Lörrach statt. Eine wichtige Veranstaltung ist auch das Jupa-Seminar im Februar in Fröhnd. An diesem Wochenende erfahren die Jugendlichen, wie Kommunalpolitik funktioniert und welche Möglichkeiten der Mitbestimmung sie haben. Die Jugendlichen bekämen dort einen „roten Faden für ihre politische Arbeit“, wie Dirk Harscher es ausdrückte.

Probleme auf Skaterbahn

Er sprach die Situation an der Skateranlage an, die vom Jugendparlament initiiert wurde. „Die Vermüllung und die Zerstörung der Anlage bereiten uns Probleme“, sagte Harscher. Er forderte die Jugendlichen dazu auf, daran mitzuwirken, die Probleme zu lösen.